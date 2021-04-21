На Тамбовщине установили особый противопожарный режим

В Тамбовской области с 20 апреля по 1 октября 2021 года установили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Никитин.

В это период на территориях населенных пунктов, садоводческих, дачных объединений, в лесах, землях запаса и сельскохозназначения запрещается использование открытого огня, разведение костров, сжигание сухой травы и бытового мусора. Однако есть исключение - разведение огня для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях при соблюдении мер безопасности.

- Региональному управлению лесами рекомендовано принять дополнительные меры по усилению охраны лесов от пожаров, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В пожароопасный сезон в лесах региона запрещено бросать горящие спички, окурки, оставлять пропитанные горючими веществами материалы, разводить костры на участках поврежденного леса с подсохшей травой, под кронами деревьев, на торфяниках, в местах рубок.