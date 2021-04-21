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Общество21 апреля 2021 11:07

Для тамбовчан организуют пасхальную ярмарку

Свою продукцию представят местные производители яиц
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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23 апреля в Тамбове по адресу ул. Чичканова, 127 пройдет специальная пасхальная ярмарка «Куриные яйца от тамбовских фермеров». Торговую площадку для тамбовчан организует управление сельского хозяйства области и Региональный информационно-консультационный центр АПК. В преддверии Пасхи главный атрибут праздника – яйца - представят тамбовские производители. Всего на торговой площадке планируется реализовать 50 тысяч яиц.

- Цена фермерской продукции на ярмарке будет ниже средней, сложившейся по области, уверяют в региональном управлении сельского хозяйства.