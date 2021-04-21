Двое детей получили травмы в авариях на Тамбовщине

В обеих авариях пострадали 13-летние девочки Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

20 апреля в Тамбовской области произошли две аварии, в которой пострадали дети. Первое ДТП зафиксировали 20 апреля в 8 часов 30 минут на пересечении улиц Маршала Жукова и Кутузова города Рассказово. 53-летний водитель автобуса «ПАЗ 32054-07» на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги столкнулся с движущимся по главной дороге «Киа Рио» под управлением 32-летней женщины. Травмы в аварии получила 13-летняя пассажирка легкового авто. Ребенка доставили в больницу. Женщине-водителю помощь оказали на месте.

В этот же день в 19 часов 20 минут на пересечении улиц Советской и Куйбышева города Тамбова 50-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» на регулируемом перекрестке при движении по улице Советской столкнулся с «Ладой Калиной» под управлением 36-летней женщины, которая выезжала на перекрёсток с улицы Куйбышева.

- В результате ДТП оказалась ранена 13-летняя пассажирка автомобиля «Лада Калина», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Для оказания медицинской помощи пострадавшего ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу.