Новый сервис Сбера поможет создать индивидуальный пенсионный план

Сбер запустил в СберБанк Онлайн новый сервис, который показывает пользователям их общий размер пенсии, рассчитанной на текущий момент, и дает возможность воспользоваться инструментами для долгосрочных накоплений. Вся информация отражена в разделе «Пенсия и сервисы СберНПФ».

Система обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая сегодня формирует будущую пенсию работающих россиян, складывается из двух частей — страховой и накопительной пенсий. Страховая часть состоит из фиксированной суммы и накопленных пенсионных баллов, количество которых зависит от стажа будущего пенсионера и его доходов. «Пенсионная витрина» от СберНПФ позволяет увидеть ежемесячную пенсионную выплату, рассчитанную на сегодняшний день, текущие баллы и стаж, а также рассказывает о механизмах расчёта страховой части пенсии.

Накопительная часть до 2014 года формировалась из взносов работодателей. В последние семь лет она не пополняется, а только прирастает инвестиционным доходом. Сервис помогает узнать размер своей накопительной пенсии и увидеть, в каком НПФ (или ПФР) накопления пользователя находятся в данный момент.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в СберБанк Онлайн, выбрать раздел «Инвестиции и пенсии»— «Пенсия и сервисы СберНПФ» и дать согласие на получение данных пользователя с портала «Госуслуги». Информация будет обработана за 5–10 минут, после чего все сведения о пенсии появятся на экране.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк:

“ За два месяца работы сервиса в тестовом режиме в раздел «Инвестиции и пенсии» зашли около трех миллионов россиян. Из них чуть более 700 тысяч человек, проанализировав информацию, заинтересовались инструментами для самостоятельных накоплений на пенсию (например, ИПП) и перешли в соответствующий раздел. «Пенсионная витрина» формирует понимание: чтобы обеспечить себе комфортную жизнь после завершения трудовой карьеры, нужно позаботиться об этом самостоятельно.”

Мария Дегтярь, директор Управления продаж продуктов благосостояния Центрально-Черноземного банка Сбербанка : “ В Центральном Черноземье для комфортной жизни на пенсии требуется меньший доход, чем по России в среднем, показал недавний опрос НПФ Сбербанка. Например, воронежцы считают, что им достаточно будет ежемесячного дохода в 41,1 тыс. рублей, липчанам хватит 40,7 тыс. в месяц (желаемый доход в среднем по стране – 45,6 тыс. рублей). Сервис “Пенсионная витрина” поможет жителям Центрального Черноземья понять, могут ли они рассчитывать на такие суммы после окончания трудовой деятельности. Также в приложении можно подключить индивидуальный пенсионный план (ИПП), который позволяет копить на старость небольшими суммами и по гибкому графику.”