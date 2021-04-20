Прокуратура потребовала установить пандусы в двух школах на Тамбовщине

Рассказовская межрайонная прокуратура в ходе проверки установила, что входы в здание Никольского филиала МБОУ «Платоновской СОШ», а также Подоскляйского филиала МБОУ «Верхнеспасской СОШ» не оборудованы пандусами.

Согласно действующему законодательству, здания образовательных учреждений должны быть доступны для всех категорий учащихся с нарушениями здоровья.

- По результатам проверки межрайонной прокуратурой в суд направлены исковые заявления о понуждении администрации района, как учредителя, обеспечить достаточным финансированием на установку пандусов в образовательных учреждениях, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.