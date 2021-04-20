Руководитель тамбовской сельхозорганизации недоплатил в бюджет больше 16 миллионов рублей налогов

Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя сельскохозяйственной организации, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией).

По версии следствия, мужчина, являясь руководителем коммерческой организации, нес ответственность за ведение бухучета, правильность составления налоговой отчетности и своевременность перечисления налогов, недоплатил в бюджет РФ НДС за 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года, 1 и 2 кварталы 2017 года больше 16 миллионов рублей. В налоговые декларации включались заведомо ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с другими юрлицами по закупке сельскохозяйственной продукции и других товаров и услуг. Преступление выявили сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Тамбовской области.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.