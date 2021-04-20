В Котовске 21 апреля завершится отопительный сезон

С 21 апреля в связи с установившейся среднесуточной температурой воздуха выше плюс 8 градусов в Котовске будет завершен отопительный сезон 2020-2021 годов.

- Для жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы города дата прекращения подачи тепла - 21 апреля, - сообщили в пресс-службе администрации города Котовска.

Напомним, в Тамбове врип главы областного центра Максим Косенков подписал 13 апреля документ об окончании отопительного периода. С 15 апреля ресурсоснабжающие организации начали поэтапное прекращение подачи теплоносителя в системы отопления.