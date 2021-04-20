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Общество20 апреля 2021 15:21

В Мичуринске продолжается ямочный ремонт дорог

Специалисты планируют приступить к работам на улице Интернациональной
Ксения АЛЕШИНА
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Рабочие уже устранили около 100 квадратных метров повреждений на улице Тамбовской

Рабочие уже устранили около 100 квадратных метров повреждений на улице Тамбовской

Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В Мичуринске продолжают устранять дефекты на дорогах, которые образовались после зимы. Работы проводят с помощью литой асфальтобетонной смеси. Бригады ДСПМК «Мичуринская» на сегодняшний день устранили порядка 100 квадратных метров повреждений на улице Тамбовской. Теперь специалисты планируют приступить к ямочному ремонту улицы Интернациональной.

Параллельно в наукограде идет масштабная работа по уборке городских улиц. Так, 1 апреля в Мичуринске стартовал месячник по благоустройству. Массовые уборки города продлятся до конца месяца. Участие в них принимают представители организаций и предприятий, бизнеса и муниципальных учреждений, а также жители города.

- Основные виды работ в рамках месячника выполнят муниципальные службы, однако мы приветствуем участие горожан, работников предприятий и организаций, представителей малого и среднего бизнеса. Следующий субботник состоится 24 апреля. Все желающие могут принять участие в уборке городских территорий, чтобы Мичуринск был полностью готов к наступающим праздникам, - сказал глава города Мичуринска Максим Харников.