Через Тамбов в честь 76-летия Победы пройдет мотомарш

Мотоциклисты прибудут в областной центр 6 мая Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Накануне 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне межрегиональный клуб «Ночные волки» организует мотомарш «Дороги Победы - Дорога домой 2021»., маршрут которого пройдет и через Тамбов. Маршрут мотомарша пройдет и через Тамбов.

В этом году впервые за шесть лет мотомарш стартует сразу в нескольких столицах Европы. 28 апреля многонациональная колонна «Ночных волков» из Словении, Словакии, Чехии, Германии, Польши и других стран Европы проследует в Санкт-Петербург, где 2 мая дадут официальный старт международному мотомаршу «Дороги Победы – Дорога домой 2021». Именно этот путь будет олицетворять возвращение солдат-победителей на Родину.

- В ходе проведения мотомарша его участники планируют провезти по дорогам Европы в Москву знамена иностранных воинских частей, в том числе 1-ой танковой бригады Войска Польского, 1-го Чехословацкого корпуса и других, чьи солдаты и офицеры плечом к плечу с солдатами и офицерами Красной Армии боролись против фашизма. Также по всему маршруту следования колонны участники мотомарша будут сажать деревья в рамках акции «Русский Лес», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Тамбовчане встретят мотоциклистов 6 мая у мемориала «Вечный Огонь». Участники акции планируют прибыть на место в 10 часов, возложить цветы, пообщаться с молодежью и ветеранами. Торжественный финиш акции пройдет 9 мая у стен Московского Кремля.