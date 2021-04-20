Более чем на 15 улицах Тамбова отключат свет

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в областном центре грядет очередное отключение электроэнергии. Так, 21 апреля, света временно не будет более чем на 15 улицах. Это произойдет по причине ремонтных работ на объектах энергетики, которые проведут специалисты АО «ОРЭС-Тамбов».

Свет отключат по следующим адресам:

- с 9.00 до 11.30

по ул. Селезневской, д. 51-139;

по ул. Ягодной, д. 35-122;

по ул. Хвойной, д. 31-98;

по ул. Верстовского, д. 22-48;

по ул. Ясной, д. 29-74;

- с 9.00 до 13.00

по ул. М.Горького, д. 16-18;

по ул. Советской, д. 39, 104;

- с 9.00 до 16.00

по ул. Южной, д. 6-105;

по ул. Астраханской, д. 122-130;

по пр. Астраханскому, д. 3-74;

по ул. Оренбургской, д. 1-68;

по пр. Оренбургскому, д. 1-8;

по ул. Уфимской, д. 1-52;

по пр. Уфимскому, д.1-8;

по ул. Самарской, д. 3-14;

по ул. Садовой, д. 2-29;

по пр. Садовому, д. 1-6;

по ул. Уральской, д. 25-68;

с. Перикса

- с 14.00 до 16.30:

по ул. Советской, 2А.