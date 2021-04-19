"Единая Россия": более 30% участвующих в праймериз - общественники

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По словам президента России Владимира Путина, вовлечение волонтеров в политическую жизнь позволяет эффективнее справляться с проблемами, так как люди с разными взглядами предлагают разные подходы к их решению, сообщает nashgorod.ru.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин отметил, что ранее волонтеры помогали населению, занимались общественной работой. Сейчас им предстоит освоить политическую деятельность, поэтому важно конвертировать один тип коммуникации в другой.

Около трети кандидатов моложе 35 лет. По словам экоактивиста Алексея Цвелого (Омская область), страна нуждается в преобразовании молодежной политики.

Глава “Молодежки ОНФ” Игорь Кастюкевич отмечает, каждый депутат “должен быть немного общественником”, поэтому, если волонтеры начнут участвовать в политической жизни, все останутся в плюсе. Он, как и многие другие общественники, примет участие в праймериз.

По мнению самих волонтеров, органы власти нуждаются в обновлении. Новые люди помогут донести до федеральной власти проблемы, с которыми сталкиваются в регионах. Лидер Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина рассказала, что участвует в праймериз, чтобы помогать развивать сельские территории и поддерживать молодых людей из маленьких населенных пунктов. Она отметила, что в союзе активно общаются с молодежью из сел и деревень и знают, с какими сложностями она сталкивается. Поэтому, по словам Оглоблиной, необходимо отстаивать интересы сельской молодежи на федеральном уровне.

Кандидаты говорят и о других причинах участия в предварительном голосовании - помощь социально незащищенным категориям граждан, развитие инфраструктуры, масштабирование успешных региональных социальных и экономических проектов.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга “ИНСОМАР” Виктор Потуремский добавляет, что мотивация волонтеров ясна: они участвуют в праймериз не ради самого факта, но ради использования опыта активистской деятельности для помощи населению на федеральном уровне.

Как сообщает сайт er.ru, праймериз состоятся в онлайн-режиме с 24 по 30 мая на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов партии на выдвижение в Госдуме будут утверждены Съездом.

“Руководство страны и нашего региона взяло курс на омоложение управленческих кадров, последовательную реализацию молодёжной политики. Я подал заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Тамбовскую областную думу, потому что готов отстаивать интересы молодёжи в законодательном органе власти и активно участвовать в законотворческой деятельности в целях дальнейшего развития Тамбовщины. Ведь в руках молодых людей будущее, сохранение исторического величия нашей страны и любимой Тамбовщины.

О нуждах и интересах молодёжи знаю не понаслышке: работаю в системе среднего профессионального образования, возглавляю Центр добровольчества и более 15 лет осуществляю воспитательную деятельность подрастающего поколения.

Сегодня в систему среднего профессионального образования входит 21 волонтерский центр из колледжей по всей области. Они объединяют около 9 тысяч волонтеров. Для сравнения, в 2019 году их было всего порядка 1 тысячи. Мы реализуем множество проектов – благоустройство территорий, помощь старшему поколению, развитие спорта, экология, медицина, педагогика, наши волонтеры – активные участники акции «Мы вместе». Это важная работа, которая качественно влияет на жизнь нашего региона, поэтому считаю важным развивать добровольчество в Тамбовской области”, - прокомментировал Александр Чуксин, руководитель ресурсного центра по развитию добровольчества системы среднего профессионального образования Тамбовской области.