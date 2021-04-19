Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 апреля 2021 17:31

Грабитель прямо на улице силой отобрал у тамбовчанки телефон

Злоумышленника вычислили по записям с камер видеонаблюдения
Ксения АЛЕШИНА
КомментироватьОставить комментарий

В Тамбове полицейские раскрыли грабеж. Инцидент произошел на улице Бастионной областного центра. Злоумышленник силой отобрал у 27-летней девушки телефон марки «Самсунг», после чего убежал. Потерпевшая обратилась за помощью в правоохранительные органы.

- Были изъяты записи с камер видеонаблюдения по предварительному маршруту следования злоумышленника. В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего жителя улицы Киквидзе, сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Сотрудники полиции задержали грабителя, похищенный телефон находился при нем. Мобильник вернули девушке. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж».

Криминал