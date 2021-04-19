Грабитель прямо на улице силой отобрал у тамбовчанки телефон

В Тамбове полицейские раскрыли грабеж. Инцидент произошел на улице Бастионной областного центра. Злоумышленник силой отобрал у 27-летней девушки телефон марки «Самсунг», после чего убежал. Потерпевшая обратилась за помощью в правоохранительные органы.

- Были изъяты записи с камер видеонаблюдения по предварительному маршруту следования злоумышленника. В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего жителя улицы Киквидзе, сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Сотрудники полиции задержали грабителя, похищенный телефон находился при нем. Мобильник вернули девушке. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж».