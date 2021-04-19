В Мичуринске ремонтируют улицу Тамбовскую

В текущем году в наукограде планируют привести в порядок 14 км автодорог Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В наукограде специалисты ДСПМК «Мичуринская» проводят ямочный ремонт дорог на улице Тамбовской. До этого работы прошли на улицах Советской, Красной, 7 Ноября, Марата, Революционной и Новой.

Добавим, что улица Тамбовская является одной из основных транспортных магистралей наукограда.

- Позже будет проведен текущий ремонт главных магистралей Мичуринска, в том числе участка Липецкого шоссе и улицы Лаврова с полным обновлением дорожного полотна. Всего в этом году планируется привести в соответствие 14 км мичуринских автодорог, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.