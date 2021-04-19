Из магазина в Тамбовской области изъяли более 200 предметов контрафактной одежды

Полицейские "накрыли" торговую точку с поддельными вещами на улице Октябрьской в Котовске Фото: УМВД по Тамбовской области

В дежурную часть отдела полиции по городу Котовску 16 апреля поступило сообщение о том, что в одном из магазинов города продается контрафактная одежда. Эта информация подтвердилась после проведенной стражами порядка проверки.

В магазине на улице Октябрьской местный предприниматель с целью реализации хранил одежду с логотипами торговых марок «Puma», «Nike», «Adidas» и «Paul Shark» с признаками контрафакта.

- Котовские полицейские изъяли 219 предметов одежды с признаками контрафакта и отправили на экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Около двух недель назад стражи порядка в рамках проведения мероприятия «Контрафакт» уже изымали у данного предпринимателя вещи с признаками контрафакта, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.