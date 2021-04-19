На Тамбовщине водитель легковушки из-за тумана не заметил припаркованный грузовик и врезался в него

Авария случилась на пересечении дорог «Р22 Каспий-М.Алабушка-а/д Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский» и «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский» Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП произошло 18 апреля в 01:25 на пересечении автодорог «Р22 Каспий-М.Алабушка-а/д Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский» и «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский». 39-летний водитель автомобиля «Киа Рио» в условиях сильного тумана не заметил припаркованный за перекрестком грузовик «Вольво» с прицепом и въехал в него.

Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, в результате происшествия пострадали водитель легковушки и три его пассажира: 41-летняя женщина, семилетняя девочка и 14-летний мальчик.

С места происшествия скорая увезла пострадавших в медицинское учреждение для оказания помощи.