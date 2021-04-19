В Тамбове женщина и две девочки пострадали в ДТП с иномарками

ДТП произошло на пересечении улиц Советской и Куйбышева
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
В Тамбове 18 апреля в 11:20 на пересечении улиц Советской и Куйбышева лоб в лоб столкнулись два автомобиля: «Киа» под управлением 41-летней женщины и «Фольксваген», за рулем которого находился 43-летний мужчина.
По данным Тамбовской Госавтоинспекции, в результате ДТП ранения получили трехлетняя девочка – пассажирка автомобиля «Киа», а также шестилетняя пассажирка автомобиля «Фольксваген» и женщина-водитель.
Пострадавшие для оказания медицинской помощи были доставлены в различные лечебные учреждения.