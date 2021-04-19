Тамбовчанин под одеждой незаметно вынес из супермаркета парфюмерию, продукты и алкоголь

В Тамбове полицейские раскрыли кражу из крупного супермаркета, расположенного на улице Советской. Установлено, что в торговый зал зашел мужчина, который набрал различной продукции и спрятал ее под одеждой.

Злоумышленник унес с собой парфюмерную продукцию, продукты питания, одежду и алкоголь. Вору удалось незаметно пройти мимо кассы и охранников. После того, как персонал магазина обнаружил недостачу товара, они обратились в правоохранительные органы.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых было видно, как неизвестный мужчина ходит по рядам и прячет товар за пазуху. Приметы подозреваемого были переданы всем наружным службам.

Злоумышленника нашли в ходе розыскных мероприятий. Им оказался житель улицы Елецкой Тамбова, который ранее уже имел за плечами криминальный опыт. Мужчине придется возместить магазину причиненный материальный ущерб.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», проверяется причастность задержанного к аналогичным кражам в Тамбове, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.