Тамбовчанин получил условный срок за избиение полицейского

Мичуринский районный суд вынес приговор 19–летнему местному жителю. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В суде установлено, что подсудимый в феврале месяце, находясь в состоянии алкогольного опьянения около кафе «Маяк» нарушал общественный порядок. Участковый уполномоченный полиции предложил проследовать молодому человеку в отдел полиции. Но тот в присутствии свидетелей набросился на полицейского.

- Свою вину подсудимый признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Его приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно.