В Тамбове открылась запись малышей в строящийся детсад на севере города

Свои двери "Акварелька" откроет в начале 2022 года Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове открыта очередь в строящийся детский сад «Акварелька», расположенный на севере города. Планируется, что он станет детской академией художественного и музыкального воспитания. Свои двери для воспитанников дошкольное учреждение откроет в начале 2022 года.

- Вся инфраструктура, дизайн и направленность дошкольного учреждения направлена на духовное воспитание малышей. Здесь будет мастерская живописи, музыкальный зал, студия актерского мастерства и многое другое. На уличной территории планируется создать арт-зоны: площадку для пленэра, открытый вернисаж и летнюю сцену, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Родители могут направить документы на поступление в детский сад через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» на сайте https://gosuslugi68.ru/ или в Тамбовском областном государственном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ). Также их можно подать вуправлении дошкольного образования администрации города Тамбова (кабинет 15) по адресу: Советская, 182.

Детский сад находится по адресу: ул. Агапкина д. 4Д. Он будет рассчитан на 350 дошкольников, в том числе на 170 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.