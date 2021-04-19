В Тамбовской области двое пенсионеров отдали мошенникам более полутора миллионов рублей

За прошедшие выходные дни мошенникам удалось обмануть двух пенсионеров из Тамбовской области. В первом случае их жертвой стала 67-летняя женщина из Мичуринска. В течение дня ей позвонил 17 раз с различных сотовых номеров неизвестный, который представился сотрудником банка.

Звонивший уверил потерпевшую в том, что с ее банковского счета хотят списать денежные средства. Чтобы предотвратить данную операцию, ей предложили перевести свои сбережения на так называемые безопасные счета. Женщина, испугавшись за свои накопленные средства, в течение дня с различных банкоматов перевела мошеннику 1 425 000 рублей.

Во втором случае денег лишился 66-летний житель Токаревки. Под предлогом предотвращения оформления кредита он перевел на неизвестные счета аферистов 290 000 рублей.

- По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленников, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.