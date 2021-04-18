За пал сухой травы и разжигание костров оштрафовали 42 жителей Тамбовской области

Девять облетов населенных пунктов и прилегающих территорий, садоводческих, огороднических, дачных (некоммерческих) товариществ совершили тамбовские спасатели 17 и 18 апреля. Специалисты провели 987 обследований домовладений, проинструктировали 1064 человека, вручили более тысячи памяток о соблюдении требований пожарной безопасности.

Кроме того, за нарушение порядка выжигания сухой травы и разведение костров составлено 42 административных дела, в адрес органов местного самоуправления и руководителей товариществ направлено восемь предостережений.

Напомним, в соответствии с постановлением Правительства, разводить костры можно только в оборудованных местах при соблюдении определенных требований. За нарушение гражданам грозит штраф от двух тысяч до четырех тысяч рублей; должностным лицам - от пятнадцати до тридцати тысяч; предпринимателям без юрлица - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; юридическим лицам - от двухсот до четырехсот тысяч рублей.