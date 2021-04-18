В Тамбовской области заразились коронавирусом 65 взрослых и трое детей

Фото из архива. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

За минувшие сутки в Тамбовской области заразились коронавирусом 68 человек. Из них: 31 мужчина, 34 женщины и три ребенка (мальчик 13 лет, девочки 1,13 лет). Возраст взрослых заболевших от 23 до 91 года. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса с начала эпидемии составило 30 854.

28 238 пациентов выздоровели: 12 809 выписали из стационара, 15 429 сняли с амбулаторного наблюдения по выздоровлению. Госпитализированы с COVID-19 – 433 человека, из них с пневмонией 407. На домашнем карантине - 2 345 (из них подтвержденных - 1736). Сняты с наблюдения на дому - 48 133. Выписаны из больниц -18 324.

По данным к 18 апреля, первый этап вакцинации от коронавируса прошли 80 760 человек или 86,6% от полученного препарата. Сделали две прививки 53 386 тамбовчан.