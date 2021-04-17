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Общество17 апреля 2021 16:13

В Тамбове готовятся к открытию сезона фонтанов

На обслуживании специалистов находится 21 объект
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Городские фонтаны заработают в начале мая

Городские фонтаны заработают в начале мая

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Бригада службы по содержанию фонтанов муниципального предприятия «Дирекция благоустройства и озеленения» готовит городские фонтаны к открытию сезона, который стартует в начале мая. Напомним, на обслуживании у Дирекции находится 21 водный объект. Сегодня в рамках текущего ремонта мастера приступили к восстановлению облицовки фонтана у ТЦ «Авангард».

- Как пояснил начальник службы Сергей Карташов, сейчас в порядок приводятся сами чаши фонтанов, а на следующей неделе начнется установка оборудования, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбова.