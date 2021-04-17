На Тамбовщине посадили больше 200 гектаров молодого леса

В лесах Тамбовской области идут лесовосстановительные работы. На территории лесного фонда Тамбовщины уже посажено более 200 гектаров молодых деревьев. К работам приступили все лесхозы области. В этом году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» на Тамбовщине будет посажено 1000 гектаров леса.

- Для этого в питомниках выращено почти 13 миллионов сеянцев и саженцев основных лесообразующих пород – сосны и дуба, что полностью обеспечивает лесовосстановительные работы 2021 года, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Кроме того, в этом году лесоводы выполнят работы по дополнению ранее созданных лесных культур на лесных участках общей площадью 600 гектаров.