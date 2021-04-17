В Тамбовской области из ФАПа украли ноутбук

Полицейские раскрыли преступление, которое произошло14 марта в селе Дмитриевка. Неизвестный проник в помещение фельдшерско-акушерского пункта и украл с рабочего места ноутбук марки «Леново». Медики позвонили в отделение полиции. Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили следы проникновения и отпечатки обуви вора. Участковому местные жители рассказали о подозрительном мужчине, которого видели возле ФАПа и описали его внешность.

Под подозрение попал 46-летний житель села Марьевка. После задержания мужчина признался в краже и вернул ноутбук. Раньше его уже привлекали к ответственности за имущественные преступления.

- Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.