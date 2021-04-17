Чиновники мэрии вышли на уборку Тамбова

Работы ведутся в разных уголках города Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

17 апреля, в день основания Тамбова, в разных районах областного центра проводятся субботники в рамках месячника по благоустройству «С заботой о городе». Его участниками стали сотрудники мэрии, которые наводят порядок в разных уголках Тамбова. Работы ведутся на 20 площадках. Участие в уборке принимают порядка 400 человек. Задача - убрать ветки, мелкий мусор, привести в порядок газоны.

Одной из площадок стала улица Астраханская. Сотрудники комитетов по национальным проектам и экономике, финансов, управления информационной политики убирают участок от Тамбовского молодежного театра до улицы Южной. Еще один субботник устроили на Студенце. В этом месте работают сотрудники комитета культуры, управлений правового, по работе с обращениями граждан и оргкадрового, а также ЕГЦДС.

Сотрудники жилищного комитета убираются на зелёной зоне на выезде из города в районе разворотного кольца у ТЭЦ. На субботник сюда пришли работники жилищного комитета администрации города Тамбова.

- Собрать прошлогоднюю листву, опавшие ветки, сухую поросль и мелкий мусор - таков фронт работ на ближайшие часы, - сообщает пресс-служба мэрии. - Зелёная зона пользуется большой популярностью у жителей микроройона, и ее приведение в порядок после зимы должно порадовать горожан.