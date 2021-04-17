В Тамбове пройдут рейды по тонировке

Водителям придется избавиться от "глухой" тонировки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбовской области с 19 по 28 апреля пройдёт профилактическое мероприятие «Чистое стекло». По данным областного УГИБДД, практически в каждом двенадцатом ДТП с погибшими и пострадавшими, в машинах были стекла с коэффициентом светопропускания ниже нормативного.

Госавтоинспекция Тамбовской области во взаимодействии с другими службами органов внутренних дел в течение 10 дней будет проводить профилактическую работу по пресечению правонарушений, связанных с эксплуатацией технически неисправных транспортных средств.

- В городе Тамбове мероприятия будут проходить ежедневно на центральных улицах во время массового передвижения транспорта, как в дневное, так и в вечернее время, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Госавтоинспекция Тамбовской области напоминает, что согласно требованиям Технического регламента таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%.