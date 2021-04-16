Игорь Маковский провел в Тамбове совещание по профилактике производственного травматизма

Игорь Маковский

Глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в рамках рабочей поездки в Тамбовскую область посетил Рассказовский район электрических сетей «Тамбовэнерго» и провел расширенное совещание по вопросу повышения контроля за охраной труда работников компаний.

В совещании приняли участие руководство 20 филиалов, сотрудники блока главного инженера Обществ, а также начальники районов электрических сетей в режиме видеоконференцсвязи. В рамках совещания была подробно рассмотрена ситуация с травматизмом в филиалах, мероприятия по снижению рисков возникновения несчастных случаев и целевые предложения по совершенствованию работы в области охраны труда.

Генеральный директор энергокомпаний сделал акцент на личной ответственности руководителей, должностных лиц филиалов и районов электрических сетей в сфере повышения производственной безопасности.

Он поручил провести дополнительные мероприятия по профилактике травматизма, организовать встречи с персоналом, повысить уровень профессиональной подготовки сотрудников в области охраны труда. Особое внимание было уделено внедрению концепции нулевого травматизма.

- Важно выстроить эффективные партнерские отношения с сотрудниками, которые будут способствовать безусловному соблюдению установленного порядка работы в электроустановках, формировать принципы неприемлемости нарушений. Необходимо предложить методы, позволяющие изменить образ мышления персонала, а иногда и психологию, перейти на более высокий уровень культуры производства, - отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.