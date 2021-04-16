700 тамбовчан приняли участие в обсуждении проектов реконструкции скверов

Более 700 тамбовчан приняли участие в общественном обсуждении дизайн-проектов территорий, предложенных для благоустройства в 2022 году. В специальном разделе на сайте администрации города Тамбова они оставили свыше 1600 отзывов.

Среди пожеланий горожан: установить дополнительные лавочки для пожилых людей, еще больше увеличить число зеленых насаждений, добавить спортивные объекты для разных возрастов. Также жители областного центра обращали внимание на важность приведения в порядок примыкающих к общественному пространству территорий. Не стоит забывать, по мнению тамбовчан, и про доступность объектов для маломобильных групп.

- Какие из 8 отобранных на заседании общественного совета территорий обновятся в следующем году, определится по результатам голосования, - напоминают в пресс-службе администрации Тамбова. - Оно пройдет с 26 апреля по 30 мая в онлайн-формате на портале za.gorodsreda.ru.