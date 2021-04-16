На Тамбовщине задержали серийных дачных воров

15 апреля полицейские раскрыли несколько краж вещей из дачных домов в селе Княжево Знаменского района. В начале апреля текущего года владельцы дачных домиков, приехав после зимнего сезона, обнаружили, что запоры дверей взломаны, а вещи похищены. Дачники заявили в полицию. По оставленным на месте преступления следам, криминалистам удалось выяснить личности подозреваемых. Ими оказались двое мужчина без определенного рода занятий, проживающие в селе Петровка Сампурского района 33 и 41 года.

Ночью воры проникали в помещения дач, взламывая замки, и похищали имущество. В отделе преступники дали признательные показания. Похищенное имущество изъяли. Дачникам вернули мотоцикл, холодильник, газовые баллоны, 3 пылесоса и другие вещи бытового обихода, а также лом черного металла.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с проникновением в жилище», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных краж на территории региона. Виновным грозит наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 80 тысяч рублей. Ранее оба были судимы за подобные преступления.