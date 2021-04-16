В Тамбовской области будут судить лжегазовиков

7 марта этого года в квартиру 95-летней пенсионерки, проживающей в Уварово, пришла неизвестная женщина, которая якобы проверяла исправность газового оборудования. Незнакомка попросила таблетку от головной боли, а пока хозяйка квартиры ходила за лекарством и водой, незнакомка нашла место хранения сбережений и украла 237 тысяч рублей. С похищенными деньгами она скрылась.

После ухода незнакомки пенсионерка обратилась за помощью в органы внутренних дел. Уваровские полицейские опросили пострадавшую, ее соседей, других свидетелей, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен автомобиль, на котором могла передвигаться подозреваемая. Буквально несколько дней назад в середине апреля данный автомобиль – ВАЗ-21099 с номерами Липецкой области – был вновь замечен на территории Тамбовской области. По ориентировке уваровских полицейских сотрудниками ГИБДД на территории Знаменского района данный автомобиль был остановлен, в салоне находилось трое человек – мужчина и две женщины. Одна из них – 47-летняя жительница Смоленской области – подозревалась в совершении кражи в Уварово. Подозреваемая была опрошена и призналась в совершении кражи. В отношении нее следственным подразделением МОМВД России «Уваровский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В ходе его расследования подозреваемая пообещала в самое короткое время компенсировать весь причиненный ущерб.

- Все три человека, находившихся в автомобиле в тот момент, ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Сейчас отрабатывается их причастность к совершению других преступлений как на территории Тамбовской области, так и других российских регионов, - сообщает пресс-служба УМВД России по тамбовской области. - В настоящее время следствие закончено, уголовные дела направлены в суд.