У тамбовчанина нашли больше килограмма марихуаны

Полицейские МОМВД России «Моршанский» задержали 56-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в культивировании и хранении наркосодержащих растений. Во время проведённого обыска у него обнаружили 24 куста конопли, а также высушенные листья и стебли растения. Все это направили на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Тамбовской области.

При проведении физико-химической экспертизы установлено, что, изъятая растительная масса массой 180,6 грамма, является марихуаной, части растений массой 1100,2 грамма − являются частями растений рода конопля, содержащими наркотические средства. Растения обвиняемый выращивал на своем приусадебном участке, когда растения достигли стадии созревания, он обрывал их, высушивал и хранил на чердаке гаража.

- Возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры), а также по ч. 2, ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.