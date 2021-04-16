У тамбовчанина украли «Ниву»: машину разобрали и сдали на металлолом

В январе этого года житель города Котовска припарковал свой автомобиль под путепроводом в районе улицы Лермонтовской областного центра низ-за проблем с документами по ввозу машины из другого государства. Почти на три месяца автовладелец оставил свою машину без присмотра, а когда приехал, то не обнаружил его. Автомобиль исчез. Котовчанин обратился за помощью в полицию.

Оперативники уголовного розыска проверили на причастность к краже автомобиля людей, ранее совершавших данные преступления, авторазборки и пункты приема лома металлов на предмет возможного нахождения частей автомобиля. На одном из пунктов приема лома оперативники обнаружили бензобак и глушитель от разыскиваемого автомобиля. В беседе с приемщиком установили мужчину, который сдал части машины в лом. Его личность установили. Подозреваемого в краже машины задержали и опросили. Тот рассказал, что его обманул другой мужчина, представившийся владельцем «Нивы» и перепродавший ему машину на запчасти.

- Оба участника мошеннической сделки установлены и опрошены, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Проводится проверка, по окончании которой может быть возбуждено уголовное дело по факту хищения автомобиля.