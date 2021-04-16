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Происшествия16 апреля 2021 10:16

Три человека пострадали в аварии на перекрестке улиц Н. Вирты и Лысогорской в Тамбове

Отечественное авто не пропустило иномарку, ехавшую по главной дороге
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Травмы в ДТП получил один из водителей и две женщины-пассажирки

Травмы в ДТП получил один из водителей и две женщины-пассажирки

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали три человека, произошла 15 апреля в 17 часов 30 минут на пересечении улиц Н.Вирты и Лысогорской города Тамбова. 65-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21140», при выезде на нерегулируемый перекрёсток со второстепенной дороги столкнулся с «Toyota Hilux», под управлением 34-летнего мужчины, который двигался прямо по главной дороге.

- В результате происшествия травмы получил водитель автомобиля «ВАЗ 21140», медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадали также две пассажирки автомобиля «Toyota Hilux», женщины 24 и 34 лет. Одну из них доставили в ТОГБУЗ «ГКБ им. Архиепископа Луки г. Тамбова».

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