Врач скорой спас мужчин, оказавшихся под завалами здания на тамбовской ТЭЦ

Медики скорой оказались первыми на месте ЧП и сделали все, чтобы помочь людям

Стали известны подробности спасения людей, оказавшихся под завалами в здании на территории тамбовской ТЭЦ. ЧП произошло 14 апреля около 4 часов утра. Первыми на месте происшествия оказалась бригада медиков скорой помощи.

Врач Андрей Ракитин, не дожидаясь спасателей, самостоятельно поднял металлическую балку для того, чтобы один из пострадавших смог выбраться из-под завалов. Мужчину придавило и зажало ему ногу уже практически у выхода.

Другой пострадавший не успел добраться до выхода и оказался под завалами. Сильнейшая боль не позволяла ему двигаться. Не смотря на возможную угрозу собственной жизни, врач поднялся на обрушившийся этаж, чтобы помочь пострадавшему и провести обезболивание. Для этого Андрей Ракитин воспользовался спасательной лестницей.

- Пострадавших вовремя госпитализировали в медучреждение, где их обследовали и назначили лечение, - сообщает управление здравоохранения Тамбовской области.