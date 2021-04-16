Тамбовчанка совершила 5 краж с чужих счетов

Полицейские Мичуринска завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обвиняется в 5 фактах краж с банковских счетов граждан.

По версии следствия, в октябре прошлого года, возле кинотеатра «Октябрь» воровка подошла к незнакомке и попросила её мобильный телефон. Ей якобы требовалось срочно позвонить. Женщина уступила ее просьбе. Преступница, отвернувшись и делая вид, что кому-то звонит,

зашла в раздел SMS сообщений и перевела через мобильный банк на свой счёт 1120 рублей. Хозяйка телефона обнаружила кражу только спустя некоторое время. 4 ноября в учхозе Роща женщина повторила с мужчиной, который набирал воду в роднике. Пользуясь тем, что он отвлекся, женщина похитила с чужого счёта 2,5 руб., а затем ещё 8 тыс. руб. Таким же образом жительница Мичуринска обворовала еще двух мужчин и женщину, у которых похитила в общей сложности 5,5 тысяч рублей. Преступницу удалось задержать.

- В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции установили все обстоятельства совершенных преступлений, опросили свидетелей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.