Тамбовский предприниматель пытался расправиться с бывшим компаньоном

В Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего предпринимателя из Никифоровского района. Мужчину обвиняют в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов).

По версии следствия 3 декабря бизнесмен взял незаконно хранившееся у него огнестрельное оружие и попросил знакомого отвезти его в село Заворонежское Мичуринского района к месту работы бывшего компаньона по мясному бизнесу, с которым у него складывались конфликтные отношения. Увидев около здания мясного цеха 52-летнего мужчину, преступник трижды выстрелил в него и скрылся. Через пять дней мужчину задержали в Липецке. Жертва покушения, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, выжила.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.