Тамбовчане взяли призовые места на Всероссийской Спартакиаде Специальной олимпиады

Наши спортсмены показали хорошие результаты в беге Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Сборная Тамбовской области вернулась из Челябинска, где проходила Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады России по легкой атлетике. В ней приняли участие спортсмены из 16 регионов страны. Тамбовчане под руководством старшего тренера-преподавателя Александра Альбицкого выступили успешно. Воспитанники областной детско-юношеской спортивной школы несколько раз поднимались на разные ступеньки пьедестала.

В частности, в беге на 1500 метров лучшим стал Олег Селявин. Второе место занял Илья Кипчатов. Замкнул тройку лидеров Кирилл Двойченков. Кирилл показал второй результат и на дистанции 800 метров.

- Сборная региона показала замечательные результаты. Очень горжусь своими воспитанниками. Проведена огромная тренировочная работа. По итогам мы с ребятами уже определили направления, в которых будем проводить работу над ошибками,- рассказал наставник ребят Александр Альбицкий.

В программу челябинских соревнований были включены беговые дисциплины, ходьба, прыжок в длину и толкание ядра.

- Состязания шли в течение трех дней и закончились показательным забегом в формате юнифайт-эстафеты 4 по 200 метров, сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.