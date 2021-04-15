Погорельцам из села Тамбовской области, пострадавшим от пожара, помогут восстановить жилье

Администрация области обещает помочь жителям села Троицкая Вихляйка Сосновского района, который 14 апреля пострадали от сильнейшего пожара. Огонь уничтожил здесь 4 жилых дома, 4 дачи и 13 необитаемых строений.

В больнице оказались три жителя села, травм у них нет, люди испытали, скорее, нервное потрясение. Их жизни ничего не угрожает. Помощь погорельцам пообещали оказать в администрации области.

- Мы задействуем и используем все меры поддержки, предусмотренные региональным законодательством. В первую очередь, погорельцам будет выделена поддержка из областного бюджета в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, они могут рассчитывать на муниципальную помощь - около 15 тысяч рублей. Понятно, что этими средствами мы не ограничимся, - сказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Власти предлагают создать общественный совет помощи погорельцам, открыть для них расчетный счет. Есть идея обратиться за помощью к предпринимательскому сообществу, всем неравнодушным жителям региона, рассчитывают на помощь лесхозов с пиломатериалами для строительства новых домов.