Более 30 тамбовских улиц временно останутся без света

Как сообщает пресс-служба администрации города, в областном центре 16 апреля временно отключат электроэнергию более чем на 30 улицах. Это связано с очередными ремонтными работами, проводимыми специалистами АО «ОРЭС-Тамбов».

Света не будет по следующим адресам:

- с 8.30 до 16.00

по ул. Полынковской, д. 1-40;

по ул. Гагарина, д. 153-165, 224-268;

по ул. 2 Верховой, д. 1-9;- с 9.00 до 11.30:

по ул. Октябрьской, д. 59-69;

по ул. Пятницкой, д. 2-17;

по ул. Пролетарской, д. 231-243;

- с 9.00 до 12.00

по ул. Синева, д. 1-62;

по ул. Н.Прибоя, д. 5-49;

по ул. Районной, д. 108-116;

по ул. Нагорной, д. 15-37;

по ул. К.Маркса, д. 3-44;

по ул. Ржавской, д. 1-19;

- с 13.00 до 16.00

по ул. К.Маркса, д. 352-435;

по ул. Летней, д. 2-18;

по ул. Жемчужникова, д. 3-16;

по ул. Гражданской, д. 7-26;

по ул. Правды, д. 1-16;

по ул. Воровского, д. 1-17;

по ул. Щорса, д.1-14;

по ул. Новоселов, д. 2-16;

по ул. Н.Вирты, 143-155;

по б.Энтузиастов, д. 8-26;

по ул. Молодежной, д. 7-26;

по ул. Никифоровской, д. 93-115;

по пр. Никифоровскому, д. 2-18.

- с 13.30 до 16.30

по ул. Л.Чайкиной, д. 1-25;

по ул. Районной, д. 3-18;

по ул. Минаевской, д. 2-16;

по ул. Воронежской, д. 88-138;

по ул. Молодогвардейской, д. 2-64;

по ул. Ушакова, д. 1-44;

по пр. Молодежному, д. 1-32;

по пр. Механизаторов, д. 1-29;

по пр. Планеристов, д.1-17;

по ул. Брянской, д. 1-6;

по ул. Матросова, д. 2-23.