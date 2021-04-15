В Мичуринске ликвидируют около 100 несанкционированных свалок

Планируется вывезти более 3000 кубометров мусора Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В Мичуринске специализированный транспорт приступил к очистке площадок от мусора в микрорайоне Роща, затем специалисты займутся ликвидацией свалок в районе ЦГЛ. Также планируется очистить улицу Гоголевскую. Кроме того, работы пройдут и на других участках.

Всего в этом году в наукограде планируют ликвидировать порядка 100 несанкционированных свалок. Специалисты вывезут более 3000 кубометров и избавят от накопившегося мусора все основные микрорайоны Мичуринска.

- В социальных сетях мичуринцы активно сообщают адреса несанкционированных свалок, вся полученная информация обрабатывается специалистами, адреса включаются в график уборки. Сообщить о проблеме можно также по телефону управления городского хозяйства администрации города. Специалисты уверены, такая практика принесет свои плоды, и стихийные свалки мусора в городских микрорайонах удастся ликвидировать, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.