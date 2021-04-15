Подставные сотрудницы газовой службы украли у тамбовской пенсионерки 400 тысяч рублей

В дежурную часть полиции 14 апреля поступил сигнал от 55-летней жительницы Мичуринского района. Как выяснилось, в этот день в период с 13.00 до 14.00 в дом к ее 85-летней матери, проживающей в селе Терновое, пришли две женщины.

Незнакомки представились сотрудницами газовой службы и сообщили старушке о том, что им нужно проверить работу счетчиков. Затем между ними завязался разговор и они попросили пенсионерку показать им квитанции.

На какое-то время пожилая женщина вышла из комнаты. Этим воспользовались злоумышленницы и украли у бабушки 400 тысяч рублей. Обнаружив пропажу сбережений, пенсионерка позвонила своей дочери.

- В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению личностей злоумышленниц и их задержанию, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.