Два приятеля украли с территории тамбовского совхоза «Арженка» 500 кг металла

В дежурную часть отдела полиции 14 апреля поступила дополнительная информация о ранее совершенной краже черного металла. С неогороженной неохраняемой территории сельхозпредприятия «Арженка» двое молодых людей в феврале этого года похитили более 500 кг металлолома. Для его перевозки они пользовались личным автомобилем.

Проживающие на территории совхоза поселка «Арженка» безработные 28-летний и 19-летний молодые люди были задержаны и доставлены в отдел полиции для дачи показаний. Похищенное имущество они успели сдать в пункт приема металла.

- Проводится дальнейшее расследование на предмет причастности задержанных к аналогичным хищениям. После проведения экспертизы и установления материального ущерба будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Наказанием виновным в совершении преступления по сговору санкция статьи определяет штраф в сумме до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.