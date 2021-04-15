Полицейские задержали тамбовчанина, который за два часа обокрал несколько магазинов

В дежурную часть УМВД России по г.Тамбову 14 апреля поступила информация о краже сотового телефона и смарт-часов из торговой точки на улице Мичуринской. Сотрудница магазина описала приметы мужчины, который заходил в помещение перед тем, как она заметила пропажу товара.

Полицейские объявили план «Перехват» и «по горячим следам» задержали вора. Им оказался 29-летний житель улицы Рылеева. Установлено, что в период с 12 до 14 часов в трех магазинах на улице Мичуринской и бульваре Энтузиастов молодой человек совершил три попытки хищения сотовых телефонов, выбирая марки дорогостоящих моделей. Одна из них оказалась удачной.

В отделе полиции подозреваемый признался в том, что свободным доступом совершал хищения с прилавка, пряча добычу под одеждой. Похищенные товары изъяты и будут возвращены магазину.

- После определения материального ущерба будет принято процессуальное решение и возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ведется дальнейшее расследование на предмет причастности подозреваемого к аналогичным хищениям, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.