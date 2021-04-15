Тамбовчанина оштрафовали за экстремистскую аудиозапись в соцсети

В Тамбове местного жителя привлекли к административной ответственности за распространение экстремистских материалов. Как установила прокурорская проверка, в 2018 году со своего ноутбука мужчина разместил у себя на интернет-странице в социальной сети «ВКонтакте» аудиозапись, которая внесена в специальный список запрещенных материалов.

- За допущенное нарушение в отношении виновного лица прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которого гражданин заплатит штраф, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Добавим, санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.