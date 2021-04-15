Тамбовчанка подожгла траву и случайно спалила новый автомобиль соседа

Новая машина полностью сгорела Фото: УМВД России по Тамбовской области

13 апреля в полицию Сосновского района поступило сообщение от жителя села Кулеватово, у которого сгорел новый автомобиль. Во время опроса пострадавшего и его односельчан выяснилось, что соседка решила сжечь возле своего дома сухую траву. От порыва ветра огонь перекинулся на растущий на соседнем участке бурьян. Потушить огонь своими силами женщина не смогла, в результате пламя начало распространяться во все стороны и захватил стоящий на соседнем участке автомобиль «Лада Ларгус».

- В результате пожара автомобиль был уничтожен, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - По данному факту проводится проверка.