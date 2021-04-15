Тамбовчане могут подписаться на специальную рассылку, чтобы узнать о мерах социальной поддержки

С 2021 года началось проактивное информирование о мерах социальной поддержки граждан – через Единый портал госуслуг. Оповещение запускается по трем жизненным ситуациям – рождения ребенка, наступления пенсионного возраста, оформления инвалидности. Постепенно перечень будет расширяться.

Сегодня тамбовчанами очень востребована информация о получении мер социальной поддержки при рождении ребенка, о пособиях и льготах семьям с детьми.

Для того, чтобы подписаться на рассылку, необходимо в личном кабинете портала государственных услуг в разделе «Документы и данные» на вкладке «Льготы и выплаты» подтвердить согласие на рассылку.

- Информация о доступных мерах поддержки будет направляться в личный кабинет на портале госуслуг, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Социальные работники рекомендуют постоянно проверять сообщения, чтобы не пропустить важную информацию.