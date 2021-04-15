После серьезного пожара в Тамбовской области, который уничтожил 16 домов, возбудили уголовное дело

Огонь уничтожил дома и дачи Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

14 апреля 2021 года произошло возгорание в селе Троицкая Вихляйка Сосновского района, в результате которого уничтожено 16 домовладений. На место пожара для координации действий выезжал прокурор Сосновского района Андрей Пчелинцев. В настоящее время причиненный ущерб устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по ст. 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности». Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.

- Одновременно прокуратурой района организовано проведение надзорных мероприятий, направленных на установление полноты реализованных органами местного самоуправления полномочий по обеспечению мер пожарной безопасности в Сосновском районе, - сообщает прокуратура Тамбовской области.