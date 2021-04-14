В Тамбове снесут шесть аварийных домов

Администрация Тамбова объявила электронный аукцион по поиску подрядчика, который снесет несколько аварийных жилых домов, расположенных в городе. Большая часть из них находится в историческом центре Тамбова. За выполнение этих работ мэрия готова заплатить 2,6 миллиона рублей, в процессе торгов сумма может снизиться. Согласно документам закупки демонтировать следует строения по улице Архиепископа Луки,4, Базарной, 55 и 84, Комсомольской, 58, Лермонтовской, 69 литер А и Московской, 156.

- Работы должны быть выполнены в течение 60 дней с момента заключения контракта, - говорится в документации тендера. – Их окончание запланировано на июнь 2021 года.