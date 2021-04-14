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Происшествия14 апреля 2021 17:31

У пассажирки в тамбовском аэропорту нашли пакет с марихуаной

В отношении женщины возбудили уголовное дело
Ксения АЛЕШИНА
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В аэропорту Тамбова сотрудники линейного пункта полиции задержали пассажирку с наркотиками. У 29-летней женщины нашли пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что внутри свертка находилась марихуана массой почти 28 граммов.

- В отношении гражданки дознавателем Тамбовского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение наркотического средства», - сообщает управление на транспорте МВД России по ЦФО.

Расследование продолжается.

Криминал